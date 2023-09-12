«Было страшно, все молились»: пассажиры самолета, который экстренно посадили под Новосибирском, рассказали, что пережили на борту

Пассажиры рассказали, какие эмоции пережили на борту. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ / Анна ПАШАГИНА

Люди, летевшие рейсом Сочи-Омск 12 сентября, не думали, какое страшное приключение их ждет впереди. Самолет экстренно приземлился в Новосибирской области — никто не пострадал, но страху все натерпелись. Часть пассажиров уже отправилась на электричках в Омск и Новосибирск, а часть еще ждет родных в убинском Доме культуры. Они рассказали, какие эмоции пережили во время посадки.

«ПИЛОТЫ ПРОСТО СПАСЛИ НАС ВСЕХ»

Жительница Омска Дарина Троян полетела с дочерью отдыхать в Сочи. Но в отпуске ребенок заболел, пришлось срочно брать билеты на рейс и возвращаться домой. Но экстренная поездка домой закончилась экстренной посадкой.

Пассажиров размещали в местном ДК. Сейчас зал почти пуст. Фото: Анна ПАШАГИНА

Спасенных пассажиров разместили в местном ДК, где те потихоньку начали приходить в себя и подкреплялись. Взрослые оказались напуганы даже больше малышей.

— Мы поели, нас разместили, накормили гречкой, вкуснее, чем в самолете, — говорит, смеясь, дочка Дарины в беседе с корреспондентом КП-Новосибирск.

— Смешно, а с другой стороны, так страшно, когда падаешь, — прерывает ее мать. — Это просто жесть, когда они [дети] сидят, вообще ничего не понимают, улыбаются. Я, если честно, заикаюсь после всего. Дочке мультики показывали, она ничего не поняла, стресс не испытала. Просто для нее была внезапная экскурсия в поле.

Дарина не смогла описать словами, что испытала. Она пережила слишком большой шок. Однако отметила, что никто экипаж на борту сработал слаженно так, что не запаниковал никто. Пассажиров заранее предупредили, что самолет приземлится в другом месте и показали, как себя вести, как сгруппироваться. Поняли даже маленькие дети.

— Пилот — огромный профессионал. Он просто спас нас всех. Столько жизней, наших детей, нас. Он герой. Больше ничего не могу сказать. Когда мы приземлялись, я ожидала большего удара, толчка — все же мы кино смотрим. А он сделал все настолько профессионально и организованно. Большое ему спасибо, еще отдельно напишем ему и экипажу, поблагодарим. Один делал одно, второй брался за другое, третий — за третье. Никто в самолете даже не крикнул. Считаю, что у меня сегодня второй день рождения, я его надолго запомню, — говорит Дарина.

Сообщений никому женщина отправить не успела. Но призналась: молилась о том, что все закончилось хорошо. Молилась даже меньше пяти минут, и ее просьбы были услышаны.

«ПЕРВАЯ МЫСЛЬ – МОГУ НАКОНЕЦ НАПИСАТЬ МАМЕ»

Мария Буян возвращалась домой с врачебного конгресса. Фото: Анна ПАШАГИНА

Другие пассажиры тоже соглашаются: ждали удара о землю, а его не произошло. На рейсе была Мария Буян — акушер-гинеколог. В Сочи она приехала на врачебный конгресс и планировала спокойно вернуться домой.

— Когда я вышла из самолета, увидела поле пшеницы. Первая мысль — могу маме позвонить и сказать, что я жива. Мой муж следил за самолетом через FlightRadar, но не запаниковал, не писал мне «Что случилось?» В самолете я думала только об одном: как закончится, так всё закончится, никому не писала. Все вели себя очень спокойно, выполняли команды, не задавали лишних вопросов. И капитан, и бортпроводники, абсолютно слаженно сработали. Никто не плакал, не причитал. Будто бы мы просто в аэропорт летели. Мы захлопали, когда самолет уже остановился, — рассказала КП-Новосибирск Мария.

«МАМА КРИЧАЛА: «ВАНЯ, БЕГИ-БЕГИ-БЕГИ!»

Омичка Яна Клейменова с сыном Иваном тоже летели домой из Сочи, как планировали. А тут под конец полета вдруг услышали, что их ждет аварийная посадка.

Яна Клейменова и ее сын Иван. Фото: Анна ПАШАГИНА

— Стюардесса показала, как правильно группироваться, какие выходы аварийные. Взрослых мужчин, спортсменов, МЧСников просила подойти к выходам, объяснила, как их открывать. Предупредила и о толчках, но посадка прошло нормально, в поле. В голове у меня было только мысль, что ты готов к толчку, но не знаешь, как он произойдет. Я держала за руку ребенка. Но приземлились плавно, несколько раз нас слегка ударило. Страшно было, все молились, — рассказывает КП-Новосибирск Яна.

А вот сын говорит, что на лице мамы была паника. Когда она стала молиться, он понял, что что-то не так. Но тоже помолился и поверил в свои силы, что все будет хорошо.

— Нас проинструктировали, что надо присесть, прижаться к переднему сиденью, прижать руки и просто ждать, когда самолет остановится. И после этого нам дают команду, и мы все вместе выбегаем. Некоторые люди, конечно, забирали свои вещи, но немногие. Я бежал, хотел дождаться маму, но мама мне кричала: «Ваня, беги-беги-беги!»

Но у эмоций есть цена, особенно когда дело касается возможных страшных последствий. Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заверил, что все пассажиры рейса получат компенсацию в 100 тысяч рублей.

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