«Компенсация за испуг»: пассажирам самолета, аварийно севшего в поле в НСО, выплатят по 100 тысяч рублей

Пассажирам самолета, аварийно севшего в поле в НСО, выплатят по 100 тысяч рублей. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
ЧП с самолетом, аварийно севшим в поле в Новосибирской области, прокомментировал гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Он подчеркнул, что посадка в выбранных условиях прошла благополучно. И что никто из пассажиров не пострадал. Он заверил, что те, кто летел этим рейсом, получат компенсацию.
– Большая часть пассажиров будет перевезена в Омск. Мы направили техническую бригаду, инспекцию по безопасности на место ЧП. По полной программе мы заботимся о людях. Мы также связались с Альфастрахованием. Каждому будет выплачена компенсация 100 тысяч рублей. Компенсация за испуг. Мы делали это и при посадке самолета в кукурузное поле, – сказал на пресс-конференции Скуратов.
Напомним, на борту самолета находился 161 человек. Некоторым из них после аварийной посадки понадобилась помощь медиков. У двоих подозревают ушибы. У одного пассажира поднялось давление, а у другого случился приступ бронхиальной астмы.
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