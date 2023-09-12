Фото и видео с места аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском 12 сентября 2023: публикуем первые кадры

По предварительной версии, у самодета были проблемы с гидросистемой. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Утром во вторник произошло ЧП в небе над Сибирью: пришлось экстренно приземляться борту в Убинском районе.

Самолет сел в Убинском районе. Фото: АСТ-54.

Публикуем фото и видео с аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском 12 сентября 2023.

Пассажиров доставят в местный ДК. Фото: АСТ-54.

Известно, что на борту находилисьнаходились 167 человек.

- В их числе 23 ребенка и 6 членов экипажа, - пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

На место сейчас отправляются первые лица. Самих пассажиров разместят в местном ДК.

– Будем принимать решения по дальнейшей их транспортировке в аэропорт «Толмачёво». Районные власти оказывают всю необходимую помощь – представители администрации первыми были на месте происшествия. В данный момент с министром транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области выехали на место для принятия дальнейших необходимых решений, - пояснил первый заместитель губернатора Сергей Семка.

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