«Мы еще не поняли, что случилось»: шокированные пассажиры рассказали о посадке самолёта в пшеничном поле под Новосибирском

Шокированные пассажиры рассказали о посадке самолёта в пшеничном поле под Новосибирском. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура // стоп-кадр.
Самолет, летевший рейсом «Сочи-Омск», аварийно приземлился в Убинском районе Новосибирской области. На борту воздушного судна, по последним данным, находились 170 человек, среди них – 23 ребенка. Никто из пассажиров не пострадал. Но все сильно испугались. Люди, которые приходят в себя после ЧП, смогли рассказать о случившемся.
– Мы еще не поняли, что случилось. Мы пролетели над Омском и полетели в Новосибирск. Так как в Омске не смогли сесть. Все это пережили нормально, экипаж сработал очень грамотно, все были спокойные, – поделилась на видео, опубликованным депутатом Константином Терещенко Мария, жительница Омска.
Известно, что самолет сел в поле в 09:44. Произошло ЧП, по предварительным данным, из-за отказа у самолета гидросистемы.
Самолет, по данным МЧС, не получил повреждений. Возгорания также не было.
На месте работают экстренные службы. Пассажиров доставили в пункт временного размещения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер