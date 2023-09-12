«Мы еще не поняли, что случилось»: шокированные пассажиры рассказали о посадке самолёта в пшеничном поле под Новосибирском

Шокированные пассажиры рассказали о посадке самолёта в пшеничном поле под Новосибирском. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура // стоп-кадр.

Самолет, летевший рейсом «Сочи-Омск», аварийно приземлился в Убинском районе Новосибирской области. На борту воздушного судна, по последним данным, находились 170 человек, среди них – 23 ребенка. Никто из пассажиров не пострадал. Но все сильно испугались. Люди, которые приходят в себя после ЧП, смогли рассказать о случившемся.

– Мы еще не поняли, что случилось. Мы пролетели над Омском и полетели в Новосибирск. Так как в Омске не смогли сесть. Все это пережили нормально, экипаж сработал очень грамотно, все были спокойные, – поделилась на видео, опубликованным депутатом Константином Терещенко Мария, жительница Омска.

Известно, что самолет сел в поле в 09:44. Произошло ЧП, по предварительным данным, из-за отказа у самолета гидросистемы.

Самолет, по данным МЧС, не получил повреждений. Возгорания также не было.

На месте работают экстренные службы. Пассажиров доставили в пункт временного размещения.

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