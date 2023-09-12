Самолет «Сочи-Омск» совершил аварийную посадку на поле в Новосибирской области

Самолет «Сочи-Омск» совершил аварийную посадку в Новосибирской области. Фото: Александр ГЛУЗ

Во вторник, 12 сентября, в Новосибирской области аварийную посадку совершил самолет, летевший рейсом «Сочи-Омск». По данным сайта Flightradar, воздушное судно подало сигнал тревоги.

– При выполнении рейса Сочи-Омск воздушное судно авиакомпании «Уральские авиалинии» по технической причине совершило аварийную посадку на открытый участок местности в Убинском районе Новосибирской области, – сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Известно, что на борту самолета находились 159 пассажиров, 23 из них – дети, а также 6 членов экипажа.

В транспортной прокуратуре устанавливают причины случившегося. На место аварийной посадки выехал транспортный прокурор.

- Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, – уточнили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, никто из пассажиров и членов экипажа в результате экстренной посадки не пострадал.

– Для пассажиров подготовлен пункт временного размещения в местном Доме культуры, – уточнили в МЧС.

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