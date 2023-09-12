Самолет сел в Убинском районе. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Стали известны первые подробности о жестком приземлении борта в Убинском районе. Рассказываем, как прошла посадка самолета в поле под Новосибирском 12 сентября 2023.

ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЁТ СЕЛ В ПОЛЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ - ПОДРОБНОСТИ

Борт Сочи-Омск отправили в Новосибирск из-за непогоды, но до места самолет не долетел: пришлось совершать экстренную посадку в поле в Убинском районе.

К счастью, никто не пострадал: пассажиров доставили в местный ДК, а потом стали решать вопросы с их доставкой в Омск и Новосибирск. Большинство пассажиров отправили на электричке.

Пассажиров доставят в местный ДК. Фото: АСТ-54.

КТО БЫЛ НА БОРТУ САМОЛЁТА, ПРИЗЕМЛИВШЕГОСЯ В ПОЛЕ ПОД НОВОСИБИРСКОМ

Как сообщают в ГУ МЧС по Новосибирской области, на борту находились 161 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.

Люди, которые приходят в себя после ЧП, смогли рассказать о случившемся.

– Мы еще не поняли, что случилось. Мы пролетели над Омском и полетели в Новосибирск. Так как в Омске не смогли сесть. Все это пережили нормально, экипаж сработал очень грамотно, все были спокойные, – поделилась на видео, опубликованным депутатом Константином Терещенко Мария, жительница Омска.

По информации минздрава региона, два пассажира самолета, который экстренно приземлился в Новосибирской области, были отправлены на рентген из-за ушибов, а еще двое получили медицинскую помощь на месте из-за повышенного давления и приступа астмы

ПРИЧИНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОСАДКИ САМОЛЕТА В ПОЛЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Основная версия случившегося - у самолета отказала гидравлика: так ли это, предстоит разобраться транпортной полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Самолет сел в Убинском районе. Фото: АСТ-54.

ВИДЕО С МЕСТА ПОСАДКИ САМОЛЁТА В ПОЛЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вскоре после ЧП МЧС и Западно-сибирская транспортная прокуратура опубликовали первые видео с места случившегося.

ЧТО ИЗВЕСТНО ПРО ПИЛОТА, ПОСАДИВШЕГО САМОЛЕТ В ПОЛЕ ПОД НОВОСИБИРСКОМ

Главный герой дня - 32-летний капитан воздушного судна Сергей Белов. Он - потомственный летчик, с детсва грезил авиацией. 28 сентября у него будет день рождения, но его второй день рождения, похоже, случился на две недели раньше.

Сергей Белов - потомственный летчик. Фото: Уральские авиалинии.

Второй пилот — Эдуард Семенов Он работает в «Уральских авиалиниях» более 10 лет.

В сети опубликовали переговоры пилотов самолёта Airbus перед аварийной посадкой в поле Новосибирской области.

— Потеря гидравлики, сейчас зону ожидания выполним, далее я подскажу вам.

— 1383, вас понял.

— 1383, принимаем решение на Новосибирск.

— 1383, вас понял. На Новосибирск. Правым разворотом курс первоначально 030.

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