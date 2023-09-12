Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Стала известна причина посадки самолета в поле в Новосибирской области 12 сентября 2023 года. У лайнера, следовавшего по пути Сочи-Омск, отказала одна из гидросистем. Пилоты приняли решение садиться на запасном аэродроме, но не долетели из-за нехватки топлива и приземлился в пшеничном поле в Убинском районе, что примерно в 300 км от Новосибирска. Рассказываем о причинах посадки и состоянии самолета.

Почему самолет со 170 пассажирами посадили в поле под Новосибирском

Причиной аварии стал отказ одной из гидросистем. Об этом рассказал генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Известно, что у самолета Airbus 320А три независимых гидравлических системы. Они отвечают за выпуск шасси, стабилизаторы и управление рулями. Одна из гидравлик полностью вытекла. Это значит, что при посадке неправильно сработают тормозные щитки.

В таких случаях, у пилотов мало времени на раздумья, и они приняли решение уйти на запасной аэродром в Новосибирск. Там посадочная полоса длиннее, чем в Омске. В аэропорту Толмачево - 3 тысячи метров, в омском - 2,5 тысячи. При посадке борт просто бы занял одну полосу и не смог развернуться, что могло парализовать работу аэропорта.

Однако из-за сильного ветра и выпущенных створок шасси (их убрать было невозможно), увеличился расход топлива и самолет не долетел до запасного аэродрома. Сажать Airbus пришлось прямо в поле неподалеку от деревни Каменка в Убинском районе Новосибирской области. До краевой столицы оттуда примерно двести километров.

Как посадили пассажирский самолет в Новосибирской области

Решение о посадке пилоты принимали экстренно. Управляли самолетом 32-летний Сергей Белов, он капитан судна, и второй пилот - 56-летний Эдуард Семенов.

Пассажирский самолет они посадили прямо на пшеничное поле. Как отмечали пассажиры, посадка была мягкой, а экипаж действовал слаженно и без паники. Приземлившийся борт все покинули быстро и отошли на безопасное расстояние. Сейчас экипаж от полетов отстранен, в правильности их действий разбираются контролирующие ведомства – СК и прокуратура.

Командир самолета Сергей Белов. Фото: "Уральские авиалинии"

Состояние самолета после посадки в поле в Новосибирской области: фото повреждений

На кадрах, разлетевшихся по социальным сетям видно, что из самолета выпущены надувные трапы. Они и в хвостовой, и в центральной, и в передней части лайнера. Возгорания на борту не было, но одну часть самолета подкопило.

Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов на экстренной пресс-конференции заявил, что самолет — это «железяка» и компания его обязательно починит.

Впрочем, летчик с 54-летним стажем Олег Башмаков рассказал «КП-Новосибирск», что из поля самолет будут эвакуировать скорее всего по частям и возможно этот лайнер никогда больше не поднимется в небо.

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