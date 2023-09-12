Отказала «кровеносная система» судна: эксперт объяснил, почему пилотам пришлось сажать в поле самолет «Сочи-Омск»

Самолет посадили прямо в поле. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

12 сентября в Убинском районе Новосибирской области совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний», летевший по маршруту Сочи-Омск. Воздушное судно пришлось сажать прямо в грунт. На борту самолета находились 161 пассажир, из них 23 ребенка и 6 членов экипажа. Благодаря героическим действиям пилотов никто не пострадал.

Предварительная причина аварийной посадки — отказ гидросистемы. Мы спросили у Олега Башмакова, летчика с 54-летним стажем, что случилось с самолетом, почему он не дотянул до Омска и что ждет судно дальше.

— Гидросистема — это, своего рода, кровеносная система самолета. Она позволяет управлять бортом: ведь механизмы самолета приводятся в действие как раз гидрожидкостью, поскольку нагрузки на рули таковы, что пилот, грубо говоря, своими силами их не сдвинет. Это как гидроусилитель у руля, только масштабнее. Как эта жидкость могла вытечь? Там есть много трубопроводов, где-то могла случиться протечка, — пояснил КП-Новосибирск Олег Башмаков.

В сети появилась информация, что при такой поломке самолет не может выпустить шасси. Но в Убинском районе летчикам таки удалось это сделать. И, по словам эксперта, это вполне возможно.

— Технически, когда пилоты только заметили неисправность, они уже начали принимать решение о дальнейших действиях. И если в тот момент самолет еще поддавался управлению, то шасси было выпустить возможно. Почему решили сажать прямо в грунт? Возможно, у борта было уже такое состояние, когда до аэропорта он мог и не дотянуть. А возможно, пилоты приняли такое решение, чтобы не создавать трудностей уже после посадки. При выпуске шасси увеличивается расход топлива, и если бы они сели в Омском аэропорту, могли потом просто застрять там, не имея возможности развернуться. И тем самым парализовали бы аэропорту работу, — пояснил эксперт.

Сейчас пассажиров осмотрели медики: двух человек отправили на рентген, еще двоим оказали помощь после приступов астмы и повышения давления. Часть людей разместили в местном доме культуры, а часть — отправились на электричке в Омск, который и был конечной точкой прилета.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. А что же будет дальше с самим оставшимся посреди поля самолетом? Пока что там еще продолжают работать экстренные службы. А после его, вероятно, ждет разбор на части.

— Скорее всего, эвакуировать этот самолет из поля будут по частям. Возможно, позже будет возможность пустить какие-то его запчасти в эксплуатацию на заводе. А возможно, он больше никогда не поднимется в небо, — резюмировал эксперт.

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