«Я просто не представляю себя без неба»: что известно о пилоте, посадившем самолет в поле под Новосибирском

Пилот смог посадить самолет. Фото: АСТ-54/ Западно-сибирская транспортная прокуратура/ Уральские авиалинии.

Стало известно, кто был главным героем сегодняшнего дня в небе над Сибирью: рассказываем, что известно о пилоте, посадившем самолет в поле под Новосибирском.

Как сообщает авиакомпания «Уральские авиалинии», командир борта, приземлившегося в Убинском районе - Сергей Белов. 28 сентября ему исполнится 33 года, но свой второй день рождения он теперь точно будет отмечать на две недели раньше.

Он - потомственный летчик. Его дед был военным штурманом, служил в Североморске и демобилизовался из армии в звании майора. Отец 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом-инструктором в авиакомпании «Уральские авиалинии».

Сам Сергей родился в 1990 году в Тбилиси и с раннего детства мечтал о небе.

- Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую лётную династию моей семьи, – говорил Сергей.

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