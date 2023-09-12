«Все отбежали от самолета, а пилоты там остались»: пассажирка рассказала о летчиках, посадивших самолет в поле под Новосибирском

Мария Буян благодарит пилото-героев. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ/ предоставлено героиней публикации.

Омский акушер-гинеколог Мария Буян была одной из пассажирок самолета Сочи - Омск, совершившего аварийную посадку в поле под Новосибирском. Сейчас она находится в пункте временного размещения в Убинском районе и ждет, пока за ней приедут родные.

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связаться с сибирячкой и она рассказала, что происходило во время полета и после аварийной посадки.

- Я возвращалась с медицинского конгресса, который проходил в Сочи. Участников там было много, но так совпало, что на этом самолете возвращалась я одна, - рассказала КП-Новосибирск Мария. - Спасибо пилотам и стюардессам - панику никто не поднимал: мы даже не понимали, насколько все плохо и что мы садимся в поле. Думали, что летим на какой-то запасной аэродром. Потом услышали объявление по громкой связи, как надо правильно сесть, упереться руками в сидение перед собой.

Сама посадка, как говорит Мария, была очень мягкой:

- Нас почти не трясло, никаких ударов об землю не было. Поняли, что мы в поле, только когда вышли. Сейчас, наверное, только осознание приходит, что все могло быть иначе. А пилоты и на земле вели себя как герои: нам всем сказали отбежать подальше от самолета, а сами остались на борту, разбирались, что случилось. А нам раздали пледы, чтобы мы грелись в ожидании автобусов.

О том, что случилось, Мария успела сообщить родным до того, как появились первые новости об аварийной посадке в СМИ.

- Поэтому напугаться они не успели, сейчас едут за мной, - говорит Мария.

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