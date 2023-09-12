«Мы падаем! Прощай, зай»: могут ли наказать пилотов, посадивших сломанный самолет в поле под Новосибирском

Пилоты посадили самолет в поле, никто не пострадал. Фото: Дмитрий Белькевич/ МЧС/ АСТ-54

- Наденьте верхнюю одежду. Положите голову на колени, закройте голову руками. Положите на нее скрещенные руки, плотно прижмитесь лбом к рукам, - инструктирует стюардесса.

Голос – как сталь. Твердый, уверенный, ни малейшего намека на волнение. На самом деле ни она, ни пассажиры не знают, сколько им осталось жить. Может - отмерены последние минуты.

В воздухе – нештатная ситуация. Самолет неисправен. Садиться предстоит в пшеничном поле. На борту – 167 человек, из низ них 23 ребенка. Слышны всхлипы. Один из пассажиров торопливо жмет пальцами по экрану смартфона.

«Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай, зай», - пишет парень. И даже не знает, доставит ли связь эти последние в его жизни слова.

Думает, что последние. Но к счастью, уже через пару часов он покажет его журналистам.

«ШАССИ НЕ УБИРАЮТСЯ, ТОПЛИВО КОНЧАЕТСЯ…»

Airbus «Уральских авиалиний» летел из Сочи в Омск. Но вышла из строя гидравлическая система. Для человека, далекого от авиации, проблема малопонятная. Но эксперты объясняют – фактически перестала работать «кровеносная система» судна.

— Механизмы самолета приводятся в действие гидрожидкостью, поскольку нагрузки на рули таковы, что пилот, грубо говоря, своими силами их не сдвинет. Гидросистема позволяет управлять бортом, - объясняет КП-Новосибирск летчик с 54-летним стажем Олег Башмаков.

Чтобы увеличить шансы на успех командир решил сменить аэропорт. Садить самолет не в Омске, а в Новосибирске

Самолет приземлился в Убинском районе. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

- При подлете к Омску на самолете отказала зеленая гидросистема, всего их три. По нормативам у командира мало времени, он должен уйти на второй круг и оценить опасность. Ситуация стандартная, они были и раньше, и летчики успешно справлялись. В этой ситуации командир посчитал необходимым уйти на запасной аэродром в Новосибирск, потому что там длиннее взлетно-посадочная полоса, — объясняет генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

Полоса длиннее на полкилометра. А значит, больше надежды на успешное приземление.

Но дальше – хуже. Шасси, которые успел выпустить самолет, отказались возвращаться на место (как раз – проблемы с гидравликой). Ветер. Дефицит топлива. До новосибирского аэропорта «Толмачево» можно просто не долететь.

Командир решает не медлить и готовится садить борт в поле. Это Убинский район, около 200 километров от Новосибирска.

Повинуясь стюардессе, каждый пассажир сжимается на кресле в комок. Когда самолет достигнет земли, это поможет смягчить удар. Каким он будет – можно только гадать: сибирские поля не предназначены для «Аэробусов».

«МЫ ВЫЖИЛИ!»

Самолет снижается над полем и… садится. Садится ювелирно, точно и мягко. Так, что пассажиры приходят в изумление.

— Мы выжили! Пилоты проявили высший пилотаж. Всем огромное спасибо, включая пилотов, стюардесс, стюардов. Все, как один, держались очень героически. Я летел один, слава богу, но были и беременные, и очень много было детей, - до сих пор не может сдержать волнения пассажир Сергей Хвостовцев.

К самолету примчались следователи, спасатели… Уже аврал в районной администрации: людям готовят места для отдыха, поручают накормить…

Пассажиров на автобусе увезли в ДК.

Туристов, которые еще вчера грелись на сочинских пляжах, везут в районный Дворец культуры. Там встречают психологи, чиновники и, само собой, подъезжают следователи.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), - сообщает СКР.

По этой статье суд может дать до двух лет колонии. Кого именно обвинят в поломке самолет – неизвестно. Возможно, не знают еще и сами следователи. Но пассажиры готовы писать петиции и прошения в защиту экипажа.

«ПИЛОТЫ НЕ ВИНОВАТЫ, ЧЕСТНО»

- Если будут какие-то моменты по поводу пилотов, можете обращаться ко всем пассажирам, они скажут, как один: пилоты не виноваты. Честно, - заступается за команду самолета Сергей Хвостовцев.

Допросив, пассажиров увозят из района. Теперь задача доставить их до мест назначения. Кто-то едет автобусом, кто-то электричкой. И даже из дверей вагона один из пассажиров выкрикнул:

- Пожалуйста, только не наказывайте пилотов!

Впрочем, экипаж удостоился добрых слов не только от тех, кто находился на борту. Пассажиры еще не успели покинуть район, когда во Владивостоке на Восточном экономическом форуме началось Пленарное заседание с президентом Путиным.

И в первую же минуту, вопреки повестке, модератор Илья Доронов объявил об успешной посадке самолета в Новосибирске:

- Никто не пострадал. Только у одного человека поднялось, как я прочитал, артериальное давление. Поэтому давайте мы поаплодируем летчикам.

И зал зааплодировал.

КСТАТИ

Сергей Белов, посадивший борт, - потомственный летчик. Его дед был военным штурманом, служил в Североморске и демобилизовался из армии в звании майора. Отец 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом-инструктором в авиакомпании «Уральские авиалинии».

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