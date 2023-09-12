Стюардесса была взволнована, кто-то плакал: что происходило в салоне самолета за несколько минут до аварийной посадки в поле под Новосибирском

Самолет совершил аварийную посадку в поле под Новосибирском. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Одна из пассажирок самолета, аварийно севшего в поле под Новосибирском, записала аудио из салона за несколько минут до посадки. На записи стюардесса произносит порядок действий в экстренной ситуации. Девушка пытается сохранять спокойствие, однако слышно, что она сильно взволнована.

− Расстегните воротники, снимите галстуки, обувь на высоких каблуках. Уберите все предметы, которые могут нанести повреждения – очки, ручки в карманах и так далее. Наденьте верхнюю одежду, − произносит стюардесса. − Положите голову на колени, закройте голову руками. Если для этой позы мало места, толкните спинку кресла перед вами до упора. Положите на нее скрещенные руки, плотно прижмитесь лбом к рукам. Держите колени вместе, ступни врозь.

При этом слышно, как на заднем фоне кто-то плачет. Некоторые успели попрощаться с близкими – написали, что самолет падает.

Напомним, ЧП произошло во вторник, 12 сентября. У самолета, летевшего из Сочи в Омск, произошла проблема с гидросистемой. Пилотам пришлось совершить аварийную посадку в поле в Убинском районе.

Известно, что на борту находился 161 человек, в том числе 23 ребенка и шесть членов экипажа. В ЧП обошлось без жертв, но некоторым пассажирам стало плохо после посадки.

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