«Мы падаем! Я тебя люблю!»: опубликовано трогательное сообщение пассажира самолета, аварийно севшего в НСО

Пассажир рейса думал, что у истории будет трагичный конец. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Пассажир самолета Сочи – Омск, совершившего аварийную посадку в Новосибирской области, успел попрощаться с любимой. Он думал, что у истории будет трагичный конец.
Трогательное сообщение опубликовали в телеграм-канале Mash Siberia. Две СМСки отправил пассажир по имени Артем.
− Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай, зай, − написал он.
К счастью, пилотам удалось благополучно посадить самолет – в ЧП обошлось без жертв. Единственное, нескольким пассажирам стало плохо после посадки.
Ранее КП-Новосибирск рассказала о пилоте, посадившем самолет в поле под Новосибирском.
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