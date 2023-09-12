Пассажирам самолета, аварийно севшего в поле в НСО, стало плохо после посадки. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Пассажирам рейса «Сочи-Омск», аварийно севшего в поле Новосибирской области, понадобилась помощь врачей. Об этом проинформировали в Минздраве Новосибирской области. Ранее сообщалось, что никто из находившихся на бору не пострадал.

– После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген. Еще двум взрослым медицинскую помощь оказали на месте: по поводу повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы, – сообщает Минздрав Новосибирской области.

Пассажиру, у которого поднялось давление, помощь оказали после посадки. Ему сразу стало плохо после происшествия.

В Минздраве добавили, что дети, которые находились на борту, не пострадали.

– С пассажирами рейса работают психологи, – уточнили в Минздраве, – Также пассажирам самолета медицинскую помощь оказывают терапевты и педиатры Убинской больницы.

В пункте временного размещения дежурят 25 медиков: 3 бригады скорой помощи Убинской ЦРБ, 2 бригады скорой помощи Барабинской ЦРБ.

Ранее пассажирка рейса рассказала, что многие еще не поняли, что с ними произошло. По словам женщины, экипаж сработал профессионально и спокойно.

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