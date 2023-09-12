Самых маленьких успокаивают мультфильмами: что сейчас происходит с пассажирами самолета, который посадили в поле под Новосибирском

Пассажиров самолета разместили в местном ДК. Фото: Олег Конюк.

Людям, летевшим на самолете Сочи-Омск «Уральских авиалиний», оказывают помощь и отправляют по соседним городам. Об этом сообщил глава Убинского района Олег Конюк.

— Дорогие друзья, да, в нашем районе совершил экстренную посадку Airbus. Слава Богу, трагедии удалось избежать! Сейчас все пассажиры размещены в районном Доме культуры. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Люди обеспечены водой и едой, а для самых маленьких включили мультфильмы. Уже началась отправка автомобильным транспортом пассажиров самолета в Новосибирск и Омск, — рассказал на своих страницах в соцсетях Олег Конюк.

Детям включили мультфильмы. Фото: Олег Конюк.

Пассажиры пережили ЧП нормально, однако, по информации регионального минздрава, нескольким взрослым все же стало плохо после посадки. Двоих отправили в центральную районную больницу на рентген из-за ушибов, а еще двое получили медицинскую помощь на месте из-за повышенного давления и приступа астмы. Всего на борту был 161 человек, в том числе 23 ребенка.

Основная версия того, почему самолет пришлось экстренно посадить - отказ гидравлики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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