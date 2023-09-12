«Пожалуйста, только не наказывайте пилотов!»: пассажиры самолета, экстренно севшего под Новосибирском, вступились за экипаж

Один из пассажиров поезда поблагодарил пилотов и экипаж за слаженную работу. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ / Анна ПАШАГИНА

Пассажиры самолета Airbus 320, который экстренно приземлился в Новосибирской области, сейчас сели на электричку, которая доставит их в Омск. В это время на вокзал приехали представители прокуратуры и СК. Наш корреспондент стал очевидцем, как пассажиры из окон кричали сотрудникам в форме: «Пожалуйста, только не наказывайте пилотов!»

Один из мужчин вышел в тамбур и рассказал, как он благодарен пилотам.

— Пилоты проявили высший пилотаж. Всем огромное спасибо, включая пилотов, стюардесс, стюардов. Все, как один, держались очень героически. Я летел один, слава богу, но были и беременные, и очень много было детей. Если будут какие-то моменты по поводу пилотов, можете обращаться ко всем пассажирам, они скажут, как один: пилоты не виноваты. Честно. Мы выжили. Конечно, и я начал волноваться, но все перебороли свой страх, и, как нам диктовали стюарды и стюардессы, выполняли одну команду, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск пассажир самолета Сергей Хвостовцев.

Напомним, новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». По какой причине самолет пришлось экстренно посадить, предстоит выяснить.

Предварительная причина аварийной посадки — отказ гидросистемы. Эксперт Олег Башмаков объяснил, почему самолет не дотянул до Омска и почему его пришлось сажать в поле.

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