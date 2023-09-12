Следователи возбудили уголовное дело по факту аварийной посадки самолета в НСО

По факту аварийной посадки было возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело после аварийной посадки самолета в поле по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

— Утром 12 сентября 2023 года при выполнении рейса «Сочи-Омск» воздушное судно по технической причине совершило аварийную посадку на открытый участок местности в Убинском районе Новосибирской области. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся следственные и процессуальные действия, — сообщили в ведомстве.

Пассажиры самолета находятся в ДК села Убинское. Им предоставлено горячее питание, на месте дежурят врачи. Люди поделились подробностями о том, что и как случилось.

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