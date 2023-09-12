«Нам очень приятно»: бортпроводники самолета, аварийно севшего в поле под Новосибирском, поразили скромной реакцией

Бортпроводники самолета, аварийно севшего в поле в НСО, поразили скромной реакцией. Фото: стоп-кадр.

ЧП с аварийно севшим в Новосибирской области самолетом взбудоражило всю страну. Самолет совершил экстренную посадку в пшеничном поле Убинского района. Чудом никто из пассажиров не пострадал. Все они благодарят экипаж воздушного судна и бортпроводников. По словам пассажиров, они сработали спокойно и слаженно.

После ЧП пассажиров доставили в пункт временного размещения. А затем большинство отправились в Омск на электричке. За некоторыми должны приехать родственники. Когда людей стало меньше, в пункт приехали бортпроводники самолета: Дарья Глушкова и Аиша Гумметова, а также Дмитрий Костылев и Дмитрий Рябов. От комментариев сотрудники, которым безмерно благодарны пассажиры, воздержались. Они лишь скромно улыбались и благодарили за тёплые слова. Бортпроводников посадили в машину. А оставшиеся пассажиры успели крикнуть им, что они – настоящие герои.

– Спасибо, нам очень приятно, – скромно ответили бортпроводники.

Ранее сообщалось, что во время экстренной посадки пассажиров консультировала бортпроводница. Она старалась произносить инструкции сдержанно. Но было слышно, что девушка очень взволнованна.

Напомним, в результате ЧП никто не получил серьезных травм. Всех пассажиров после посадки эвакуировали. Некоторым понадобилась помощь медиков: из-за подозрения на ушибы, приступа гипертонии и бронхиальной астмы.

Также КП-Новосибирск писала, что всем пассажирам выплатят 100 тысяч рублей за испуг.

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