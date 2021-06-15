«Я был будто в духовке»: среди пострадавших от взрыва на новосибирской АЗС — много зевак и блогеров

Мужчина сам обратился за помощью к врачам. Фото: Анна ПАШАГИНА

Кадры из Новосибирска, как на Гусинбродском шоссе взрывается АЗС, облетели все соцсети. Но они многим операторам стоили здоровья. Люди, увидев из своих окон черные клубы дыма, тут же доставали смартфоны и начинали снимать, постить фото и видео в социальные сети. Многим даже удалось запечатлеть эффектный момент взрыва, а кто-то просто стоял и смотрел. Но в итоге в палате с ожогами оказались именно такие блогеры и зеваки. Одним из таких очевидцев был 23-летний Евгений, который сейчас находится в Государственной областной клинической больнице.

— Я работаю на СТО, недалеко от сгоревшей АЗС. Мы с другими рабочими услышали, что на улице паника и вышли посмотреть, что происходит. Увидели, что от заправки валит черный дым, и решили подойти посмотреть ближе. Вышли к дороге, и увидели, как там бушует огонь, — рассказал КП-Новосибирск Евгений, пострадавший от взрыва.

Парень вместе с другими ребятами тут же рванул на СТО, чтобы отогнать свои машины. Когда вернулись обратно, решили снова дойти до АЗС, чтобы посмотреть на пожар.

— И тут бабахнуло! Я повернулся, побежал от огня, в этот момент меня обдало жаром со спины. Ударной волной прижало к земле, и было такое ощущение, что я залез в духовку. Так же жарко стало, — рассказал КП-Новосибирск Евгений. — Я в ту секунду подумал даже, что война началась.

На машине скорой Евгения отправили в больницу.

Соседи по палате тоже пострадали от пожара. Фото: Анна ПАШАГИНА

— У меня обожжены голова, руки и немного спина. Мне сказали, что у меня 8% тела в ожогах, — рассказывает парень.

Еще неделю ему придется провести в больничной палате. Впереди — первая перевязка.

Напомним, взрыв на АЗС прогремел 14 июня в Октябрьском районе Новосибирска. Сначала там начался пожар, а уже потом прозвучали хлопки. Всего от взрыва пострадали 32 человека, среди них двое детей и два сотрудника МЧС. Во вторник, 15 июня, следователи задержали директора АЗС и инженера, которых подозревают в несоблюдении техники безопасности на заправке.

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