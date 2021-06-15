«Брат меня накрыл собой»: 9-летний мальчик рассказал, как спасся во время взрыва на новосибирской АЗС

Школьника после взрыва доставили в больницу. Фото: Евгений КОЧКИН/Анна ПАШАГИНА

В ожоговом центре Новосибирска находятся 17 человек, пострадавших от взрыва на АЗС, из них — двое детей. Корреспондент КП-Новосибирск пообщался с пострадавшим от взрыва ребенком.

9-летний Артур вместе с отцом, братом 23-летним Месробом и дядей приехали в Новосибирск из Кемерово, чтобы купить новую машину, стояли на улице, ждали продавца, с которым договорились о встрече, как рядом — от заправки — поднялся столб дыма.

— Мы стояли на улице ждали и увидели дым. Тут же брат с дядей достали телефоны, начали снимать. А потом произошел взрыв, и нас откинуло назад. Меня и моего дядю брат собой закрыл, чтобы основной удар принять на себя, — рассказал КП-Новосибирск Артур, пострадавший от взрыва. — Мне было очень жарко, но я не испугался, больше за папу переживал, чтобы с ним все было хорошо.

А дальше скорая, врачи и стены больничной палаты. Артур оказался там совсем один, ведь дядю и брата с сильными ожогами забрали в реанимацию.

— Я была в Кемерово, когда мне позвонили родственница. Сказала, что произошла какая-то беда, но она сама тогда еще ничего толком не поняла. Я начала звонить мужу, сыну, но телефоны всех были недоступны. Я тут же поехала в Новосибирск. Вечером я была уже тут, просила врачей положить меня вместе с ребенком, но меня не хотели пускать из-за коронавируса. С горем пополам уговорила медиков, и теперь я с Артуром, — рассказала КП-Новосибирск Василиса, мама мальчика. — Сынок у меня сильный и все вытерпит.

Василиса приехала к сыну из Кемерово. Фото: Анна ПАШАГИНА

Мальчик сейчас ходит забинтованный. Жар обжог ему плечо, спину, руки и грудь, врачи поставили диагноз ожог 5% тела.

— У меня уже меньше все болит. Надеюсь, что скоро меня выпишут, как и брата и дядю, и мы будем вместе со своей семьей, — уверяет Артур.

Но медики пока по взрослым дают осторожный прогноз: мужчины в тяжелом состоянии.

Напомним, взрыв на новосибирской АЗС прогремел 14 июня, пострадали 32 человека. Среди них сотрудники АЗС, двое детей, прохожие и два сотрудника МЧС. Пожарных накрыло взрывной волной, когда они подъехали к месту происшествия. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», а владельца сгоревшей дотла АЗС уже задержали.

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