Последние новости Новосибирска на 16 апреля 2021 года: пропал 6-летний мальчик, скорая завязла в грязи

Рассказываем последние новости Новосибирска на 16 апреля 2021 года. Фото: Предоставлено героями материалов

Мы собрали последние новости Новосибирска на 16 апреля 2021 года: все самое важное — в нашей подборке

6-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА МОГЛО ЗАСОСАТЬ В КОЛЛЕКТОР

В городе Обь в Новосибирской области спасатели ищут 6-летнего Максима Федорова. Ребята, которые гуляли вместе с ним, утверждают, что ребенок случайно сорвался в реку с сильным течением, а местные жители предполагают, что его могло засосать в одну из труб для паводковых вод. На месте работают спасатели, однако официально версия с падением ребенка в воду не подтверждается. Поэтому поисками мальчика также занимаются полиция, волонтеры и неравнодушные местные жители. Правоохранителям удалось найти на берегу вещи пропавшего мальчика. Проверку по данному факту проводят Следственный комитет и областная Прокуратура.

СИБИРЯЧКУ НАШЛИ МЕРТВОЙ В ПОДЪЕЗДЕ

Трагедия произошла в одном из домов жилмассива Горский в Новосибирске. 30-летняя сибирячка Дарья пропала еще в 20-х числах марта. Как рассказали КП-Новосибирск родственники женщины, полиция нашла ее тело спустя неделю на лестничной клетке в подъезде чужого дома. Следователи считают, что это был несчастный случай, одно родные Дарьи с этим не согласны. Они предполагают, что женщину могли убить, а преступление попытались скрыть.

СКОРАЯ ЗАВЯЗЛА В ГРЯЗИ ПО ПУТИ К РЕБЕНКУ

В селе Лебедевка Искитимского района машина скорой помощи увязла в грязи. ЧП произошло в ночь на 15 апреля. В это время медики спешили к девятимесячной девочке, у которой внезапно начался приступ удушья. С каждой минутой ребенку становилось хуже. Вероятно, девочка погибла бы, если бы не сосед, у которого оказался нужный препарат. Местные жители рассказала КП-Новосибирск, что проблемы с дорогами в их селе есть уже не первый год. Тем временем, произошедшим инцидентом заинтересовались следователи, они проводят проверку по данному факту.

В ИСКИТИМСКОМ РАЙОНЕ ПРОИЗОШЛО ЗЕМЛЯТРЕСЕНИЕ

В Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение. Подземные толчки мощностью в 3,1 балла сейсмологи зафиксировали около часа дня сегодня, 15 апреля. Как рассказал КП-Новосибирск директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Александр Еманов, это было не природное, а техногенное землетрясение, так как рядом идут промышленные работы.

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