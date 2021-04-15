«Его могло засосать в трубу»: под Новосибирском ищут шестилетнего мальчика, который пропал у реки

В городе Обь в Новосибирской области спасатели ищут 6-летнего мальчика. Фото:

В городе Обь в Новосибирской области спасатели ищут 6-летнего мальчика. По словам очевидцев, ребенок случайно сорвался в реку с сильным течением. Сибиряки предполагают, что мальчика могло засосать в одну из труб для паводковых вод.

— О том, что ребенок упал в воду, рассказали мальчишки, которые вместе с ним гуляли. Вроде как он потянулся, чтобы достать мячик, но не удержался и сорвался вниз. А река сейчас разлилась, течение там сильное, его, скорее всего, засосало в трубу. Спасатели работают тут уже несколько часов, но до сих пор ребенка не достали, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Анастасия.

Люди предполагают, что мальчика могло засосать в трубу.

В ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили, что к ним поступило заявление об исчезновении ребенка:

— На телефон 112 поступило сообщение от родственников ребенка о том, что на улице станционной дом 78 потерялся мальчик 2014 года рождения. Информация доведена до всех экстренных служб и администрации города. В настоящий момент организованы поисковые работы, — прокомментировали в областном МЧС.

По словам заместителя главы администрации города Обь Ольги Корчагиной, пока достоверно не известно, действительно ли мальчик упал в воду. Однако спецслужбы продолжают работать на месте:

— Спасатели работают на месте произошедшего, однако параллельно также ведут работу сотрудники полиции, поскольку пока не известно достоверно, действительно ли мальчик упал в воду или просто потерялся, — пояснила КП-Новосибирск Ольги Корчагина.

По словам очевидцев, ребенок случайно сорвался в реку с сильным течением.

В аварийно-спасательной службе Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что трубу, куда предположительно могло засосать ребенка, уже исследовали:

— Наши спасатели прибыли на место в 19.10. Проводятся поисковые мероприятия в воде и на суше. Труба, куда, по словам очевидцев, затянуло ребенка, обследована. Мальчик пока не найден, — сообщили КП-Новосибирск в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.

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