Прокуратура опубликовала фото вещей пропавшего в Оби 6-летнего мальчика

Прокуратура проводит проверку после инцидента с исчезновением 6-летнего мальчика в городе Обь. Фото: Прокуратура по Новосибирской области

Прокуратура проводит проверку после инцидента с исчезновением 6-летнего мальчика в городе Обь. Ведомство опубликовало снимки с места происшествия, в том числе и снимки вещей мальчика.

Напомним, ребенок пропал около шести вечера 15 апреля, местные жители предполагают, что он мог упасть в воду. На месте работали спасатели, однако официального подтверждения этой версии не нашлось. Поисками ребенка занимаются также полиция, волонтеры и неравнодушные местные жители.

Мальчика ищут волонтеры, полиция и неравнодушные жители. Фото: Прокуратура по Новосибирской области

— Прокурор города Оби Игорь Власов организовал проверку в связи с происшествием, в котором, возможно, пострадал ребенок. Предварительно установлено, что 6-летний мальчик со сверстниками гулял вдоль реки Власиха, родственники ребенка около 17:00 сообщили спецслужбам о том, что мальчик потерялся. Предположительно, дети играли около «дамбы реки», части дороги, под которой проходят трубы для стока воды, — пояснили в областной прокуратуре. — Спасателям не удалось найти несовершеннолетнего, рядом с водоемом найден его велосипед.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о защите и охране прав ребенка, соблюдение мер безопасности при эксплуатации сооружения и оценит действия ответственных за его содержание должностных лиц.

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