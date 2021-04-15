В Оби ищут 6-летнего мальчика, которого могло засосать в коллектор у реки

В городе Обь под Новосибирском ищут пропавшего 6-летнего Максима Федорова. Фото: предоставлено родителями ребенка

В городе Обь под Новосибирском ищут пропавшего 6-летнего Максима Федорова. Напомним, мальчик пропал вечером 15 апреля, когда гулял с друзьями около реки. Ребята, которые были вместе с ним, утверждают, что ребенок потянулся за мячиком, не удержался и сорвался в воду. На месте работают спасатели, однако официально информация о падении мальчика в реку пока никак не подтверждается, поэтому параллельно поиски ребенка ведет полиция.

— Мальчик был одет в красные спортивные штаны, синие галоши, болоньевую ярко-зеленую куртку с белым рисунком и спортивную темно-серую шапку, — рассказал КП-Новосибирск родители мальчика.

Как пояснили КП-Новосибирск в ГУ МЧС, заявление об исчезновении мальчика поступило в шесть вечера, его поиски ведутся уже несколько часов.

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