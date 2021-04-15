Появилась новая версия пропажи 6-летнего мальчика из Оби, тело которого ищут в реке

На месте работают оперативные службы и волонтеры. Фото: предоставлено родителями

Поисковые мероприятия в городе Обь, где вечером 15 апреля пропал 6-летний Максим Федоров, продолжаются.

На месте работают оперативные службы, а также к поискам присоединились местные жители и волонтеры «Доброспаса».

— Появилась новая информация о том, что кто-то видел, как ребенок уходил от берега с другим мальчиком цыганской внешности в белой рубашке. Организован дворовый обход прилегающей территории, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

На берегу спасатели нашли велосипед 6-летнего Максима. Родители уверены, что он бы не бросил просто так его без присмотра, а взял бы с собой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Его могло засосать в трубу»: под Новосибирском ищут шестилетнего мальчика, который пропал у реки

Местные жители предполагают, что ребенок упал в воду и утонул. Уже несколько часов его ищут спасатели (подробнее).

В Оби ищут 6-летнего мальчика, которого могло засосать в коллектор у реки

Ребенок пропал несколько часов назад (подробнее).