Местные жители города Оби вышли на поиски пропавшего 6-летнего мальчика

Местные жители помогают спасателям искать мальчика. Фото: Анастасия Будникова.

Оперативные службы города и области работают на месте происшествия в городе Обь, где сегодня в 18 часов вечера потерялся 6-летний ребенок.

К поисковым мероприятиям присоединились местные жители.

— Нас тут около 30 человек. На улице уже темно, но люди готовы с фонарями всю ночь искать мальчишку. Родители пропавшего тоже с нами. Не хватает профессиональной помощи волонтеров-поисковиков, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Анастасия Будникова.

Новосибирский поисковый отряд «Доброспас» направил в Обь волонтеров. В ближайшее время люди готовы приступить к работе на месте ЧП.

Напомним, о пропаже ребенка родители сообщили в экстренную службу "112". Спасатели, первыми прибывшие на место, проверили сушу и воду. По первоначальной информации, мальчик упал в воду, играя с мячом, его унесло сильным течением.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber