«Ее как будто били. А в телефоне стерты все звонки и СМС»: в Новосибирске в подъезде нашли мертвой женщину

Тело 30-летней женщины обнаружили в подъезде, причину смерти установят судмедэксперты. Фото: личный архив // vk.com

Трагедия произошла в одном из домов жилмассива Горский в Новосибирске полмесяца назад, но родственники 30-летней умершей рассказали подробности только сейчас. Они не согласны с выводами следователей.

— Даша пропала в 20-х числах марта. Она попросила взаймы у меня полторы тысячи, а потом перестала выходить на связь. Через неделю полиция нашла ее тело - она лежала в крови на лестничной клетке в подъезде чужого дома, на лбу гематома. Я была на опознании, ее как будто били. Следователь сказала, что это несчастный случай, но мы так не считаем, — рассказала КП-Новосибирск свекровь погибшей Альбина.

По ее словам, у Дарьи остался маленький ребенок: девочку детсадовского возраста воспитывают бабушка с дедушкой на Алтае. Хорошей матерью Дарью вообще можно было назвать с трудом: она боролась с наркотической зависимостью, была судима за кражу.

Родственники установили ее последний маршрут, известно, что 21 марта Дарья съездила домой в Нижнюю Ельцовку, а потом куда-то уехала и перестала выходить на связь. До 28 марта ее телефон был недоступен, а 29 марта жители Горского нашли ее тело в подъезде.

Свекровь говорит, что ей непонятно, как Дарья попала в чужой дом. На записи камер с 22 по 29 марта нет этого момента, что кажется женщине странным.

— Я звонила в СК, сказали что экспертиза будет готова - только к 7 мая. Следователи будут ссылаться на несчастный случай, но мы требуем полного расследования. Непонятно, где она находилась 8 дней и как попала в подъезд чужого дома, у нее знакомых там не было. Все СМС и звонки на ее телефоне стерты, это тоже подозрительно, — говорит Альбина.

Местные жители рассказали полицейским, что в день трагедии Дарья ходила по подъезду и «вела себя как пьяная», а еще, что устали бороться с закладчиками на лестничных клетках. Однако старшая по подъезду отказалась комментировать происшествие и отвечать на вопросы корреспондента КП.

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