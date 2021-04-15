Следователи начали проверку после исчезновения 6-летнего мальчика в Оби

Следователи проводят проверку после исчезновения в Оби 6-летнего мальчика. Фото: предоставлено очевидцами

Следователи проводят проверку после исчезновения в Оби 6-летнего мальчика. Напомним, ребенок пропал около шести вечера 15 апреля, местные жители предполагают, что он мог упасть в реку с сильным течением. На месте работали спасатели, однако официального подтверждения этой версии не нашлось. Поисками ребенка занимаются также полиция, волонтеры и неравнодушные местные жители.

— По данному факту проводится проверка. Предварительно установлено, что мальчик гулял на улице вместе с друзьями, около шести часов вечера дети стали расходится, а ребенок с велосипедом пошел за мячом, который находился у реки, — пояснили в областном Следственном комитете. — Родственники ребенка забили тревогу после того, как он не вернулся домой.

Правоохранители нашли на месте брошенный велосипед мальчика. В настоящее время специалистами уже исследован берег реки и ее русло в районе исчезновения ребенка. Поиски мальчика продолжаются.

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