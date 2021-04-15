«Дочка посинела и закатила глаза»: под Новосибирском девятимесячная девочка чуть не умерла из-за застрявшей в грязи скорой

Малышка едва не погибла, потому что машина врачей застряла в грязи. Фото: Юлия Скибинская Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В селе Лебедевка Искитимского района машина скорой помощи увязла в грязи. ЧП произошло в ночь на 15 апреля. В это время медики спешили к девятимесячной девочке, у которой внезапно начался приступ удушья. С каждой минутой ребенку становилось хуже. Вероятно, девочка погибла бы, если бы не сосед, у которого оказался нужный препарат.

— То, что я пережила, злейшему врагу не пожелаешь. Я мама троих детей. Старшей дочери 8 лет, средней — 2 года, а самой маленькой — 9 месяцев. Вечером я их искупала. Около 21.00 малышка начала сипеть, и я подумала, что застудила ее, когда несла из ванны. Мы побрызгали дочке горлышко, покормили молоком, и она уснула. Спустя три часа малышка проснулась с плачем. Она сипела и свистела, как новогодний салют. Я поняла, что ей не хватает воздуха. Мы вызвали скорую. Пока врачи ехали, мы обратились к соседу, у которого есть медицинское образование, попросили его, чтобы он пришел и послушал ребенка. Спасибо этому человеку! Он очень удивился, что ребенок сипит и на вдохе, и на выдохе. Сказал, что состояние тяжелое. Дочь у меня на руках посинела, обмякла, у нее закатились глаза, нужно было делать реанимацию. Сосед побежал домой, у него в аптечке оказался гормон. Созвонился с врачами из скорой, по телефону они решили, какую дозу можно ввести малышке. Счет шел не на минуты, а на секунды. Если бы этого препарата не оказалось, то скорая приехала бы уже к холодным ногам моей дочки, — рассказала КП — Новосибирск Юлия Скибинская,мама малышки.

Предположительно, такую аллергическую реакцию вызвало эфирное масло лаванды, которое сибирячка добавила в воду, когда купала детей.

Но почему же ребенка спасал сосед, а не врачи?

Оказалось, в Лебедевку врачи приехали быстро, минут за пять. Папа малышки даже выехал им навстречу, чтобы они не заблудились в деревне, где почти нет освещения и номера домов расположены в хаотичном порядке. Но вот беда: переволновавшись, мужчина забыл дома мобильный и в итоге разминулся с неотложкой.

Врачам пришлось пешком пробираться к дому малышки в кромешной тьме. Фото: Юлия Скибинская

А в это время «Газель» с красным крестом сама нуждалась в помощи, барахтаясь в непролазной грязи. Врачи пытались добраться до адреса пешком, но в темноте не могли найти нужный дом и тоже заблудились. К счастью, кто-то из местных жителей на уазике заметил шагающих в темноте докторов и подвез их. А потом люди вытянули из грязного плена и неотложку. Юлию с малышкой благополучно доставили в Искитимскую районную больницу.

— Мы не первый год бьемся за то, чтобы в Лебедевке сделали нормальные дороги и освещение — село запущено. Зимой местные жители чистят улицы за свой счет. Огромный микрорайон Молодежный, где живут семьи с детьми, находится в таком плачевном состоянии. Там болотистая местность, — говорит Юлия.

На проблему с дорогами местные жители жалуются уже не первый год. Фото: Юлия Скибинская

По словам председателя первичной профсоюзной организации работников скорой помощи Сергея Комлева, весной врачам бывает сложно добраться до пациентов.

— В распутицу врачи скорой сталкиваются с тем, что к пациенту сложно проехать. В основном это касается частного сектора. Тогда врачи добираются до больного пешком. Хорошо, если пациента не надо эвакуировать в автомобиль, в противном случае возникает проблема. В городской черте другие сложности — заборы и шлагбаумы. Мы к этому уже привыкли. Бывало так, что до больного приходилось добираться и на санях, и даже на лодке, — поделился с КП -Новосибирск Сергей Комлев.

Тем временем этой историей заинтересовались следователи. Они проводят проверку.

— Следствие даст правовую оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за содержание дороги, — прокомментировала старший помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

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