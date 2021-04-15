Под Новосибирском «скорая», приехавшая на вызов к задыхающейся девочке, застряла в грязи

Скорая, приехавшая на вызов к задыхающейся девочке, застряла в грязи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В селе Лебедевка Новосибирской области в грязи увязла карета «скорой помощи». Этот инцидент чуть не стоил жизни 9-месячной пациентки, на вызов к которой ехали медики. В ночь на четверг, 15 апреля, у малышки случился приступ удушья.

— «Скорая» на вызов приехала за 7 минут, но рядом с домом попала в грязевое месиво и застряла. Пока машину вытаскивали, ребенок задыхался. Дочка синела и хрипела у меня на руках, а я ничем не могла ей помочь! — рассказала изданию «Курьер. Среда. Бердск» мама 9-месячной малышки.

По словам женщины, у девочки началась аллергия на соль с лавандой, которую мама добавила в ванну перед купанием. После водных процедур малышка начала сипеть, а потом ее состояние резко ухудшилось.

Спас малышку друг семьи, работающий в больнице. Он узнал о случившемся и сразу приехал. Он ввел девочке гормональный препарат и купировал приступ аллергии. После того, как «скорую» все-таки достали, девочку вместе с мамой забрали в Искитимскую больницу.

По словам матери ребенка, в их селе все дороги в ужасном состоянии. И самое страшное, что из-за этого ее дочка могла погибнуть.

Этим происшествием уже заинтересовались в СК РФ по Новосибирской области. Известно, что в ведомстве организовали проверку.

— Следствие проверит все факты и даст правовую оценку действиям ответственных лиц за содержание дороги лиц. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом, — сообщили в региональном СК.

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