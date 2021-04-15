Под Новосибирском произошло землетрясение: заявление сейсмологов

В Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение.

В Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение. Подземные толчки мощностью в 3,1 балла сейсмологи зафиксировали около часа дня сегодня, 15 апреля.

— Эпицентр находился, судя по всему, немного дальше, на юге Искитимского района, — пояснил КП-Новосибирск директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Александр Еманов. — А остаточная сейсмическая активность уже дошла и до деревень Елбаши и Харино.

По словам нашего собеседника, это не природное, а техногенное землетрясение, так как рядом идут промышленные работы.

— Это даже не землетрясение, а скорее взрыв, — добавил Александр Елманов.

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