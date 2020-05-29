2020-05-29T20:29:28+03:00
Общество

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 30 мая 2020 года: День города могут отменить, в метро пускают только в масках

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 30 мая 2020 года
Никита МАНЬКО
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 30 мая 2020 года таковы: заразились 2596 человек, среди них — 157 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 103 человек.

ЗАБОЛЕЛИ ЧИНОВНИКИ

Врачи выявили COVID-19 у двух высокопоставленных чиновников — один из них работает в мэрии, другой — в правительстве Новосибирской области. Оба управленца находятся на самоизоляции.

В МЕТРО — ТОЛЬКО В МАСКАХ

Новосибирский метрополитен ужесточает правила проезда в метро — без масок никого не пустят в подземку. Так что если вам нужно в метро, то позаботьтесь о том, чтобы на вас была маска.

ОШТРАФОВАЛИ ЗА ВЕЧЕРИНКУ

Новосибирские рестораторы с улицы Ленина получили штрафы после скандальной вечеринки на площади Ленина. Владельцам закусочных грозят штрафы до полумиллиона рублей.

ПРОХОДИЛИ МИМО

Организаторы скандальной вечеринки у Бугринского моста в Новосибирске дали показания в суде. Один из участников заявил, что «просто проходил мимо». Суд признал его виновным и оштрафовал на тысячу рублей.

НОВОСИБИРЦЫ МОГУТ ЖАЛОВАТЬСЯ НА ТУСОВЩИКОВ

В Новосибирске появился горячий телефон для жалоб на вечеринки. Теперь подобные сообщения принимают экстренные службы по номеру 112. Информация о нарушениях направляется в полицию, сообщили власти.

ДЕНЬ ГОРОДА МОГУТ ОТМЕНИТЬ

Власти Новосибирска могут отменить День города. Как сообщил мэр Анатолий Локоть, скорее всего, праздник состоится только в 2021 году. А в этом году торжество, вероятно, пройдет в онлайн-формате.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

— Если с 1 мая, когда только ввели масочный режим, он был рекомендательного характера, то сейчас он стал обязательным. Нам нужно привыкнуть к соблюдению масочного режима, также как носить шапку, перчатки, верхнюю одежду, выходя на улицу, — сказал мэр Анатолий Локоть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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