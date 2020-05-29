Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 30 мая 2020 года: День города могут отменить, в метро пускают только в масках

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 30 мая 2020 года таковы: заразились 2596 человек, среди них — 157 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 103 человек.

ЗАБОЛЕЛИ ЧИНОВНИКИ

Врачи выявили COVID-19 у двух высокопоставленных чиновников — один из них работает в мэрии, другой — в правительстве Новосибирской области. Оба управленца находятся на самоизоляции.

В МЕТРО — ТОЛЬКО В МАСКАХ

Новосибирский метрополитен ужесточает правила проезда в метро — без масок никого не пустят в подземку. Так что если вам нужно в метро, то позаботьтесь о том, чтобы на вас была маска.

ОШТРАФОВАЛИ ЗА ВЕЧЕРИНКУ

Новосибирские рестораторы с улицы Ленина получили штрафы после скандальной вечеринки на площади Ленина. Владельцам закусочных грозят штрафы до полумиллиона рублей.

ПРОХОДИЛИ МИМО

Организаторы скандальной вечеринки у Бугринского моста в Новосибирске дали показания в суде. Один из участников заявил, что «просто проходил мимо». Суд признал его виновным и оштрафовал на тысячу рублей.

НОВОСИБИРЦЫ МОГУТ ЖАЛОВАТЬСЯ НА ТУСОВЩИКОВ

В Новосибирске появился горячий телефон для жалоб на вечеринки. Теперь подобные сообщения принимают экстренные службы по номеру 112. Информация о нарушениях направляется в полицию, сообщили власти.

ДЕНЬ ГОРОДА МОГУТ ОТМЕНИТЬ

Власти Новосибирска могут отменить День города. Как сообщил мэр Анатолий Локоть, скорее всего, праздник состоится только в 2021 году. А в этом году торжество, вероятно, пройдет в онлайн-формате.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

— Если с 1 мая, когда только ввели масочный режим, он был рекомендательного характера, то сейчас он стал обязательным. Нам нужно привыкнуть к соблюдению масочного режима, также как носить шапку, перчатки, верхнюю одежду, выходя на улицу, — сказал мэр Анатолий Локоть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

Сотрудники омского ресторана сфотографировались ню, чтобы им разрешили работать

Они присоединились к всероссийскому флешмобу «Голый голод» (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru