Никаких вечеринок: в Новосибирске появился горячий телефон для жалоб на тусовки

29 Май 2020 2020-05-29T12:34:38+03:00

О массовых скоплениях людей теперь можно будет сообщать на горячую линию. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Такое решение власти города приняли после вечеринки на площади Ленина

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В правительстве Новосибирской области объявили, что о массовых скоплениях людей теперь можно будет сообщать на горячую линию. Попасть на нее можно будет, позвонив по единому номеру 112. Такое решение власти приняли после того, как новосибирцы устроили вечеринку в центре города, проигнорировав введенный в регионе режим самоизоляции.

— Жители региона могут сообщить на круглосуточную горячую линию о фактах массового скопления людей, проведения досуговых, развлекательных и других массовых мероприятий в период противодействия коронавирусной инфекции. Информация о нарушениях переадресуется в полицию, — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, после прошедшей на выходных в центре Новосибирска тусовки, губернатор Андрей Травников поручил ужесточить контроль за соблюдением общественного порядка в период самоизоляции. В настоящее время уже были установлены организаторы вечеринки, их привлекли к административной ответственности по статье 4.2 «Нарушение тишины и покоя граждан» закона «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» и статье 20.6.1 КоАП РФ — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

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ИСТОЧНИК KP.RU