Пир во время коронавируса: молодежь устроила дикую тусу в центре Новосибирска

Новосибирцы устроили шумную вечеринку на площади Ленина во время самоизоляции. Приехали на машинах, включили громко музыку и давай танцевать прямо на улице, около 50 человек. Потихоньку к ним начали присоединяться другие, желающие зажечь и отдохнуть. Ни о какой социальной дистанции, масках и перчатках на дискотеке не слышали. Корреспондент КП-Новосибирск узнал, в честь чего была устроена вечеринка и какой опасности подвергла себя молодежь.

На парковке собралось много машин. Фото: Слава Степанов/ instagram.com/stepanovslava/

Площадь Ленина давно не видела такого скопления людей. Из-за пандемии улицы центра опустели, а сибиряки отвыкли от масштабных вечеринок. Не так давно в Новосибирске стали ослабевать карантинные меры, и некоторые решили этим воспользоваться. Решили, что можно вернуться к прежней жизни.

В социальных сетях появился ролик, где видно, как огромная компания молодежи танцует прямо в центре города. Такой клуб под открытым небом. О соблюдении мер безопасности в связи с коронавирусом речи не идет. На молодых людях нет масок, перчаток, да и дистанция намного меньше, чем 1,5 метра друг от друга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/780848" frameborder="0"></iframe> Новосибирцы устроили вечеринку в центре города, забыв о самоизоляции.

- Там же постоянно машины стоят вечером и ночью, общаются все и музыку прокачивают. Вчера, видимо, концентрация этих людей и скучающих по музыке была особо высока. Мы с моей девушкой тоже не смогли пройти мимо, - рассказал КП-Новосибирск один из участников тусовки.

Изучая ролики в социальных сетях, обращаешь внимание, что тусовка организована не случайно. Переходя по ссылкам, мы наткнулись на ролики организации, которая занимается прокачкой машин: устанавливает в авто звук, свет. У компании был день рождения. Вот и праздновали: с фейерверками, бенгальскими огнями и красками холи.

Вечеринка была в честь дня рождения. Фото: соцсети.

- У ребят вчера был день рождения, но они его не отмечали из-за пандемии. Просто своим кругом встретились на парковке и все. Музыка играла где-то с 20:30 и до 00:30, - утверждают участники танцев. Впрочем, на видео видно, как день рождения «не отмечали».

В итоге уже глубокой ночью к вечеринке присоединилась полиция. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, с танцорами провели разъяснительную беседу. По поводу видео в социальных сетях, в полиции заявили следующее:

В некоторых авто были хорошие колонки. Фото: соцсети.

- Часть видеоматериала отснята в другое время и добавлена, скорее всего, с целью искусственно увеличить количество людей, которые в указанное время находились на площади Ленина, — объяснили КП-Новосибирск в пресс-службе областного ГУ МВД.

В общем, день рождения компания отметила на славу, хайпанула, только теперь организаторов могут привлечь к административной ответственности по факту нарушения режима самоизоляции, а также режима тишины. Сама фирма от комментариев отказывается, они закрыли профили в соцсетях и не отвечают на сообщения журналистов.

На улице было около 60 человек. Фото: соцсети.

КОММЕНТАРИЙ ВИРУСОЛОГА

«Полная безответственность»

Редакция «КП-Новосибирск» обратилась за комментарием к вирусологу Александру Чепурнову. Он объяснил, что молодежь подвергает себя опасности такими выходками:

- У них была прекрасная возможность заразиться коронавирусом. Все весьма серьезно. От этого вируса умирают не только пожилые люди. Да и потом, из-за таких безответственных поступков появляется больше работы у врачей, которые так же рискуют своей жизнью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/780897" frameborder="0"></iframe> Молодежь устроила дикую тусу в центре Новосибирска.

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