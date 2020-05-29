Два высокопоставленных чиновника из Новосибирска заболели коронавирусом

29 Май 2020 2020-05-29T10:43:45+03:00

Один из них работает в мэрии, другой — в правительстве региона

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В пятницу, 29 мая, КП-Новосибирск стало известно, что два высокопоставленных чиновника Новосибирска заболели коронавирусом. Один работает в мэрии, другой — в правительстве региона. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

— У сотрудника мэрии пока тесты показывают разный результат, но он самоизолировался, у сотрудника регионального правительства коронавирус подтвердился, — рассказал источник.

КП-Новосибирск попросила мэра города Анатолий Локтя прокомментировать информацию о заболевшем сотруднике. Градоначальник, отказался рассказать, кто именно инфицирован, сославшись на медицинскую тайну.

Напомним, с начала эпидемии коронавирусом заболели 2596 человек, в том числе инфицированы 157 детей. 1017 человек выздоровели, 31 пациент — скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU