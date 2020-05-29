2020-05-29T06:01:12+03:00
Общество

Никуда не поедете: в новосибирское метро перестали пускать пассажиров без масок

Сколько будет действовать ограничительная мера, пока не сообщают
Ульяна ДЖАНКОВА
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Теперь в метро без маски точно не пустят.Теперь в метро без маски точно не пустят.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В новосибирский метрополитен не пустят пассажиров без защитных масок. Жесткая мера начала действовать с 28 мая.

— Использование масок обязательно! С 28 мая 2020 года новосибирский метрополитен прекратил оказание услуг по перевозке пассажирам, которые не используют индивидуальные защитные маски, — говорится на сайте метрополитена.

Накануне губернатор подписал новое постановление, в котором говорится о том, чтобы предприятия, оказывающие пассажирские перевозки, не пускали людей без масок.

Напомним, 28 мая глава региона продлил действие ограничительных мер на территории Новосибирской области до конца июня. По-прежнему не будут работать торгово-развлекательные центры, кроме аптек и продуктовых магазинов, фитнес-центры, кинотеатры, кафе и рестораны. Под запретом также все массовые мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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