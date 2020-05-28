2020-05-28T08:11:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление режима самоизоляции в Новосибирске с 31 мая 2020 года: что изменится и до какого числа будет действовать

Рассказываем, как изменит жизнь горожан продление режима самоизоляции в Новосибирске с 31 мая 2020 года
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирской области продлили самоизоляцию до конца июня.В Новосибирской области продлили самоизоляцию до конца июня.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Губернатор Андрей Травников подписал документ: сибиряков ждет продление режима самоизоляции в Новосибирске с 31 мая 2020 года. Ограничительные меры продлили до конца июня.

— Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо до 30 июня приостановить работу торгово-развлекательных центров. Исключение: аптеки и продуктовые магазины. Фитнес-центры, спортивные клубы, массажные салоны, солярии по-прежнему должны быть закрыты, — говорится в сообщении.

Также по-прежнему под запретом массовые мероприятия, кинотеатры, рестораны и кафе.

В обязательном порядке люди должны носить маски.

Предпринимателям запретили пускать людей без масок в общественный транспорт и магазины.

Подробнее с постановлением можно ознакомиться на сайте Правительства Новосибирской области.

До какого именно числа продлили самоизоляцию, не сообщают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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