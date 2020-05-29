День города в Новосибирске 2020: мэр Анатолий Локоть сделал заявление о празднике

29 Май 2020 2020-05-29T09:58:04+03:00

Празднование Дня города в Новосибирске в этом году не будет. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Стало известно, когда будут праздновать День города в Новосибирске 2020

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В пятницу, 29 мая, мэр города Анатолий Локоть прокомментировал, когда будут праздновать День города в Новосибирске 2020.

— Скорее всего он состоится в 2021 году. В этом году вероятнее всего праздника не будет. Считаю это нецелесообразным. На праздник мы тратили в основном привлеченные средства. Считаю, что полезнее эти деньги потратить на развитие экономики. Это не значит, что мы никого не поздравим, — сообщил градоначальник.

Напомним, в Новосибирской области по-прежнему действует режим самоизоляции. Ограничительные меры продлены до конца июня. Также в общественных местах жителей обязали носить маски. Без защитных средств не пустят в метро и автобус, также не обслужат в магазинах.

С начала эпидемии коронавирус обнаружили у 2596 человек, в том числе инфицированы 157 детей. 1017 человек выздоровели, 31 пациент — скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU