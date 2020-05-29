Мэр Новосибирска Анатолий Локоть: «Нам нужно привыкнуть к маскам, как к шапке и перчаткам»

29 Май 2020 2020-05-29T12:23:04+03:00

Анатолий Локоть посоветовал новосибирцам привыкать к маскам как к само себе разумеющейся детали гардероба. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Теперь без маски не пустят в автобус и не продадут продукты, и это законно

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 29 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал возмущения людей по поводу того, что их не пускают в автобус без маски.

— Если с 1 мая, когда только ввели масочный режим, он был рекомендательного характера, то сейчас он стал обязательным. Прежде всего, ответственность ложится на руководителей предприятий: тех, кто организовывает перевозки, торговлю и так далее. Но спрос и с самих граждан за соблюдение масочного режима. Правовая база для этого есть. Я прошу следить за этим, — прокомментировал мэр. — Нам нужно привыкнуть к соблюдению масочного режима, также как носить шапку, перчатки, верхнюю одежду, выходя на улицу.

Напомним, с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 2596 человек, в том числе инфицированы им были 157 детей. 1017 человек выздоровели, 31 пациент — скончался.

На данный момент в реанимации сегодня находятся 62 человека, к аппарату ИВЛ подключены 18 пациентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU