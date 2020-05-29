Дотанцевались: какие заведения оштрафовали за вечеринку в центре Новосибирска во время самоизоляции

29 Май 2020 2020-05-29T14:39:38+03:00

В Новосибирске оштрафуют кафе, работавшие во время тусовки на площади Ленина. Фото: соцсети

Теперь многим из них придется выплатить штрафы

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В Новосибирске оштрафуют кафе, работавшие во время тусовки на площади Ленина. Сотрудники Минпромторга, полиции и Роспотребнадзора нашли в заведениях нарушения в ходе проверок, которые проходили там последние четыре дня.

— В частности, санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами пренебрегли сотрудники закусочных «Чебурекми» и Wok in wall, киоска с продукцией фастфуда «Хот-дог мастер». В их отношении были возбуждены административные производства по статье 6.6 «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» КоАП РФ, им грозит временный запрет деятельности, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Аналогичные нарушения нашли в кафе Amigo Churros и баре Crafty Radler. Их могут оштрафовать на полмиллиона рублей за нарушение обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В закусочной Pho выявили нарушения санитарного законодательства и масочного режима покупателями. В их отношении были возбуждены административные производства за нарушения правил продажи алкоголя и также за нарушение посетителями противоэпидемиологических мер. Масочный режим нарушили и кафе быстрого питания Beer Burger Hotdog.

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ИСТОЧНИК KP.RU