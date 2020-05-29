«Ехал мимо, решил посмотреть»: что говорили на суде участники коронавирусной вечеринки в Новосибирске

29 Май 2020 2020-05-29T15:51:56+03:00

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Сегодня, 29 мая, в Кировском районном суде назначили наказания для троих участников одной из массовых тусовок, которые прошли в Новосибирске на прошлых выходных. За нарушение постановления губернатора и нахождение на поляне около Бугринского моста без маски молодые люди получили штрафы.

— На первое заседание суда не явился 22-летний ведущий мероприятий и блогер Олег Черепов. Мужчина сообщил, что плохо себя чувствует, но официально это никак не подтвердилось. По версии суда, сибиряк был на площадке за Бугринским мостом, где через соцсеть Instagram вел видеотрансляцию с вечеринки. При этом, молодой человек был без маски, — сообщает издание Сибкрай.ru, чей корреспондент присутствовал на заседании суда.

Суд признал его виновным в нарушении постановления правительства Новосибирской области от 18 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» и постановления губернатора Новосибирской области от 27 марта 2020 года «О принятии дополнительных мер по защите населения Новосибирской области от ЧС». Сибиряка штрафовали на тысячу рублей. При этом молодой человек отметил, что видео, которое гуляет по сети, не имеет ничего общего с этой вечеринкой. По словам Черепова, там находилось не несколько сотен, а всего около 30-40 человек.

Разнились и его показания относительно цели, с которой молодой человек приехал на поляну. В суде он сказал, что «просто ехал мимо и решил посмотреть». А в объяснительной так же, как и Черепов, признался, что был добавлен в чат в Whatsapp и сделан его администратором.

Судья с учетом личности подсудимого назначила ему судебный штраф в размере двух тысяч рублей.

За нарушение постановления губернатора и нахождение на поляне около Бугринского моста без маски молодые люди получили штрафы. Фото: Сибкрай.ru

Второй участник тусовки, 27-летний индивидуальный предприниматель Дмитрий Быков, вовсе утверждает, что находился он не на вечеринке, а рядом — в беседке на пляже. На вопрос о том, почему он находился в общественном месте без маски, в объяснительной в полиции сибиряк пояснил, что в ней ему было трудно дышать. При этом никаких хронических заболеваний дыхательных путей у него нет. В суде Быков утверждал, что «просто ехал мимо и решил посмотреть». А вот в объяснительной полиции он утверждал, что был добавлен в чат в Whatsapp, где обсуждалась эта вечеринка. С учетом личности подсудимого ему назначили штраф в размере двух тысяч рублей.

Такую же сумму штрафа заплатит и третий установленный участник вечеринки — 29-летний Роман Османов. Он признался, что был на тусовке без маски, хотя она была у него с собой. По его словам, он уехал через час-полтора на площадь Ленина, но не для участия в новой вечеринке, а для того, чтобы встретиться со своим другом.

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ИСТОЧНИК KP.RU