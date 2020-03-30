Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 30 марта 2020 года: власти хотят наказать организаторов конкурса красоты, который провели во время пандемии
На утро 30 марта известно, что на выходных врачи обнаружили восьмую заболевшую в Новосибирске - она привезла опасную болезнь в ОАЭ. Двухнедельный отпуск длился с 4 по 18 марта, после чего женщина села на самолет рейсом 5786 авиакомпании S7. Туристка ничего не подозревала, так как на момент отдыха Объединенные Арабские Эмираты не входили в неблагоприятный список стран с коронавирусом. Поэтому женщину даже не осмотрели по прилету в аэропорту.
- 24 марта с симптомами ОРВИ – температура 37,1 и першение в горле – она обратилась в инфекционную больницу №1, - пояснили в оперативном штабе Новосибирской области. - У нее взяли мазки, после чего она написала отказ от госпитализации и вернулась домой.
Как уточнили в оперативном штабе Новосибирской области, женщина находилась дома на самоизоляции. Ее госпитализировали на «скорой», сейчас ее состояние удовлетворительное.
Сейчас на самоизоляции находятся 6158 жителей области. В том числе под домашний карантин посадили пассажиров рейса «Дубай-Новосибирск», которым прилетела восьмая пациентка с COVID-19.
«Нам повезло, у нас был запас времени» - ученый объяснил, почему в России пациентов с коронавирусом меньше, чем в европейских странах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
КАНИКУЛЫ НА КАРАНТИНЕ
Трое детей оказались в городской детской больнице №3 с признаками ОРВИ после поездки в Таиланд. Их поместили на карантин, но тест не выявил коронавируса. Всего в регионе госпитализировано 14 детей, прилетевших из-за границы, сообщили в оперативном штабе.
КАРАНТИН У ДЕТЕЙ, КОТОРЫХ ВЫВЕЗЛИ ИЗ КИРГИЗИИ
Детская сборная по плаванию и легкой атлетике срочно вернулась домой из Киргизии - сборы пришлось отменить. Все 35 человек - юные спортсмены и их тренеры застряли заграницей из-за закрытия аэропортов в республике. Самолет, предоставленный благотворительным фондом «День Первый», доставил детей обратно в Новосибирск. И теперь юный спортсмены отправлены на 14-дневный карантин.
В Новосибирске игорные клубы отказались закрываться на карантинную неделю.Виктория МИНАЕВА
КОМУ-ТО ВИРУС, КОМУ-ТО ПОКЕР
Игорные клубы отказались закрываться на карантин - азарт для них дороже здоровья клиентов. Журналист КП-Новосибирск убедился - зайти туда может любой желающий, что создает угрозу распространения болезни. Владельцам такого бизнеса не впервой игнорировать распоряжения властей - с 2009 года игорный бизнес запрещен в России, за исключением отдельных зон. Но в Новосибирске продолжают работать клубы, которые маскируются под лотерейные.
КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ
Сибирячки готовы на все ради титула королевы красоты, и карантин тут не преграда. Организаторы конкурса «Краса Новосибирска» решили пренебречь запретом на массовые мероприятия и провели финал конкурса. Известная телеведущая Оксана Федорова не побоялась прилететь в Новосибирск, чтобы посидеть в жюри. В конкурсе участвовали 32 человека, в том числе 14 детей.
Участницы мечтали увидеть Оксану федорову. Фото: соцсети.
По словам организаторов, именно мамы ребятишек умоляли нарушить закон и провести финал: «Дети очень хотели увидеть Оксану Федорову». Теперь устроителям шоу грозят проблемы: в мэрии пообещали отобрать у них лицензию на проведение таких мероприятий.
РЕЙДЫ ПО ФИТНЕС-ЦЕНТРАМ
Новосибирцы жалуются, что некоторые фитнес-центры продолжают работать, как будто ничего не случилось. Хотя по закону они должны приостановить деятельность до 5 апреля.
- Мы сейчас как раз проводим рейды по фитнес-центрам. Крупные сети постановление выполняют, а вот мелкие почему-то считают, что не для них оно было написано, - прокомментировала КП-Новосибюирск Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска.
Тот самый памятник в маске. Фото: Валентин ПОРТНЫХ.
ДАЖЕ ПАМЯТНИК В МАСКЕ
Новосибирец надел маску на памятник в Академгородке - шутка взорвала соцсети. Фото памятника певцу Михаилу Зуеву в медицинской маске сделал Валентин Портных, актуальный аксессуар оживил внимание к достопримечательности. Комментаторы одобрили поступок, как напоминание об осторожности.
5 движений от коронавируса.Алена МАРТЫНОВА
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ИСТОЧНИК KP.RU
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