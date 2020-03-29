Оксана Федорова приехала в Новосибирск на конкурс красоты, запрещенный из-за коронавируса

29 Март 2020 2020-03-29T15:50:22+03:00

Организаторы уверяют, что позаботились о безопасности участников: там были бесплатные маски и антисептики

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С 28 марта из-за угрозы коронавируса в столице Сибири запрещено проводить культурно-массовые мероприятия, но организаторы конкурса «Краса Новосибирска» нарушили постановление мэра. Они все-таки провели в субботу финал, на который приехала из Москвы Оксана Федорова.

- Про постановление, конечно, мы знаем. Но провести конкурс раньше мы не могли из-за плотного графика Оксаны Федоровой и проблемы с помещением: несколько раз мы меняли площадки, - объяснила КП-Новосибирск директор конкурса Мария Филиппова. - В итоге мы сделали закрытое мероприятие: были 32 конкурсантки (в их числе - 14 детей в возрасте от 10 до 12 лет).

Директор конкурса уверяет: никто из родителей маленьких конкурсанток не был против:

- Мамы девочек умоляли меня не отменять финал: дети мечтали увидеть Оксану Федорову, поэтому мероприятие мы провели, - говорит Мария Филиппова. - Для безопасности участниц были маски и гели-антисептики.

Судя по фото и видео в соцсетях, Оксана Федорова тоже не боялась заразиться: она обнималась с участницами и фотографировалась с ними.

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