2020-03-29T15:50:22+03:00
Общество

Оксана Федорова приехала в Новосибирск на конкурс красоты, запрещенный из-за коронавируса

Организаторы уверяют, что позаботились о безопасности участников: там были бесплатные маски и антисептики
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Оксана Федорова позировала с участницами. Фото: www.instagram.com/krasanovosibirska/Оксана Федорова позировала с участницами. Фото: www.instagram.com/krasanovosibirska/
Изменить размер текста:

С 28 марта из-за угрозы коронавируса в столице Сибири запрещено проводить культурно-массовые мероприятия, но организаторы конкурса «Краса Новосибирска» нарушили постановление мэра. Они все-таки провели в субботу финал, на который приехала из Москвы Оксана Федорова.

- Про постановление, конечно, мы знаем. Но провести конкурс раньше мы не могли из-за плотного графика Оксаны Федоровой и проблемы с помещением: несколько раз мы меняли площадки, - объяснила КП-Новосибирск директор конкурса Мария Филиппова. - В итоге мы сделали закрытое мероприятие: были 32 конкурсантки (в их числе - 14 детей в возрасте от 10 до 12 лет).

Директор конкурса уверяет: никто из родителей маленьких конкурсанток не был против:

- Мамы девочек умоляли меня не отменять финал: дети мечтали увидеть Оксану Федорову, поэтому мероприятие мы провели, - говорит Мария Филиппова. - Для безопасности участниц были маски и гели-антисептики.

Судя по фото и видео в соцсетях, Оксана Федорова тоже не боялась заразиться: она обнималась с участницами и фотографировалась с ними.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Просто девушки очень готовились»: Оксана Федорова объяснила, почему нарушила «карантинную» неделю ради конкурса красоты
Оксана Федорова приехала в Новосибирск на конкурс красоты, запрещенный из-за коронавируса
Россиянка спалила в микроволновке 65 тысяч рублей, «дезинфицируя» их от коронавируса
Им все покер: игорные клубы отказались уходить на выходные из-за коронавируса
В Новосибирске госпитализировали троих детей, вернувшихся из Таиланда с признаками ОРВИ
«Как меня только сейчас не называют»: студентку-юриста, продающую девственность, затравили однокурсники
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 29 марта 2020 года: восьмая заболевшая привезла заразу из ОАЭ
В Новосибирске под окнами высотки обнаружили тело мертвой девочки-подростка
Новосибирских детей-спортсменов, вывезенных из Киргизии, отправили на карантин
«Такими темпами у нас чума начнется»: новосибирцы пожаловались на дохлых крыс в центре города
А как же карантин: Андрей Аршавин прогулялся с новой девушкой по набережной
Точно не заболеет: в Новосибирске на памятник надели маску
«Не нужно рисковать»: врачи, мамы и даже новорожденные попросили новосибирцев остаться дома