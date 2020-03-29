Новосибирских детей-спортсменов, вывезенных из Киргизии, отправили на карантин
Новосибирские дети-спортсмены, которые застряли в Киргизии на сборах по плаванию и легкой атлньтке, наконец-то вернулись домой. Напомним, Киргизия закрыла авиасообщение, и они не успели вернуться домой. Самолёт, предоставленный благотворительным фондом «День Первый», доставил детей обратно в Новосибирск.
- Прилетели 35 новосибирцев: это и дети, и их тренера, - рассказала КП-Новосибирск рассказала Лада Самойлова, заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области.
Напомним, сейчас в Новосибирской области под медицинским наблюдением находятся 5579 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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