Новосибирских детей-спортсменов, вывезенных из Киргизии, отправили на карантин

29 Март 2020 2020-03-29T08:15:29+03:00

Две недели они и тренеры проведут в самоизоляции

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Новосибирские дети-спортсмены, которые застряли в Киргизии на сборах по плаванию и легкой атлньтке, наконец-то вернулись домой. Напомним, Киргизия закрыла авиасообщение, и они не успели вернуться домой. Самолёт, предоставленный благотворительным фондом «День Первый», доставил детей обратно в Новосибирск.

- Прилетели 35 новосибирцев: это и дети, и их тренера, - рассказала КП-Новосибирск рассказала Лада Самойлова, заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области.

Напомним, сейчас в Новосибирской области под медицинским наблюдением находятся 5579 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU