Точно не заболеет: в Новосибирске на памятник надели маску

29 Март 2020 2020-03-29T05:09:51+03:00

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Веселое фото опубликовал в соцсетях новосибирец Валентин Портных: сибиряк выложил на своей странице снимок памятника певцу Михаилу Зуеву в медицинской маске.

- Фото сделано 28 марта рядом с клубом «Интеграл», - рассказал КП-Новосибирск Валентин. Маску раньше не видел, но я там и гулял неделю назад.

Новосибирцев, которые проходили мимо, появившаяся маска на памятнике позабавила:

- Прохожие, как и я, фотали, - описывает реакцию сибиряков Валентин.

А в соцсетях оценили выбор «аксессуара» для памятника:

- Напоминание людям об осторожности, - пишут комментатора.

Другие же удивились тому, что в столице Сибири до сих пор много снега:

- У нас плюс 16 было днем, от снега давно ничего не осталось, - делятся подписчики.

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ИСТОЧНИК KP.RU