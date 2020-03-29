Точно не заболеет: в Новосибирске на памятник надели маску
Веселое фото опубликовал в соцсетях новосибирец Валентин Портных: сибиряк выложил на своей странице снимок памятника певцу Михаилу Зуеву в медицинской маске.
- Фото сделано 28 марта рядом с клубом «Интеграл», - рассказал КП-Новосибирск Валентин. Маску раньше не видел, но я там и гулял неделю назад.
Новосибирцев, которые проходили мимо, появившаяся маска на памятнике позабавила:
- Прохожие, как и я, фотали, - описывает реакцию сибиряков Валентин.
А в соцсетях оценили выбор «аксессуара» для памятника:
- Напоминание людям об осторожности, - пишут комментатора.
Другие же удивились тому, что в столице Сибири до сих пор много снега:
- У нас плюс 16 было днем, от снега давно ничего не осталось, - делятся подписчики.
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ИСТОЧНИК KP.RU