2020-03-29T12:02:19+03:00
Здоровье

В Новосибирске госпитализировали троих детей, вернувшихся из Таиланда с признаками ОРВИ

Они находятся в детской больнице №3
Татьяна СОЛОВОВА
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Детей, прилетевших из Таиланда, врачи доставили в больницу.Детей, прилетевших из Таиланда, врачи доставили в больницу.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Новосибирске за минувшие сутки трое детей после отдыха за границей оказались в больнице: об этом сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

- Эти дети поступили в детскую больницу №3 с признаками ОРВИ, все они недавно вернулись из Таиланда, - пояснили в оперативном штабе Новосибирской области. - Всего в регионе госпитализировано 14 детей, прилетевших из-за границы. Положительных результатов теста на коронавирус на данным момент ни у кого из них нет.

В инфекционной больнице №1 сейчас находится 49 человек, которые вернулись из-за границы или контактировали с инфецированными. Утром 29 марта стало известно, что коронавирус подтвердился уже у восьми из них. Последняя заболевшая - это туристка, вернувшаяся из ОАЭ. Медики уже установили всех пассажиров рейса №5786, летевших вместе с ней, и выдают им предписания о самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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