2020-03-29T10:22:04+03:00
Здоровье

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 29 марта 2020 года: восьмая заболевшая привезла заразу из ОАЭ

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 29 марта 2020 года растет
Татьяна СОЛОВОВА
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Женщину на скорой доставили в больницу.Женщину на скорой доставили в больницу.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 29 марта 2020 года увеличилось до восьми: об этом сообщил оперативный штаб Новосибирской области. Новой заболевшей стала сибирячка, которая с 4 по 18 марта отдыхала в ОАЭ: вернулась она рейсом 5786 авиакомпании S7. На тот момент эта страна еще не входила список государств, где была неблагополучная ситуация в связи с распространением коронавируса.

Женщина сразу в поликлинику не обращалась, но сама находилась на самоизоляции.

- 24 марта с симптомами ОРВИ – температура 37,1 и першение в горле – обратилась в инфекционную больницу №1, - пояснили в оператисном штабе Новосибирской области. - У нее взяли мазки, после чего она написала отказ от госпитализации и вернулась домой.

Когда инфекция подтвердилась, ее на скорой госпитализировали в больницу. Состояние женщины удовлетворительное.

Напомним, 28 марта стало известно о еще двух новых заболевших – это дочка женщины, заразившейся коронавирусом в Великобритании, и новосибирская туристка, вернувшаяся из Таиланда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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