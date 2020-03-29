В Новосибирске проверяют фитнес-клубы, нарушающие постановление мэра о нерабочей неделе

29 Март 2020 2020-03-29T20:07:03+03:00

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С 28 марта в Новосибирске действует прямой запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, а также власти рекомендовали ограничить работу фитнес-центров. Но, увы, не все к этому прислушались:

- Мы сейчас как раз проводим рейды по фитнес-центрам. Крупные сети постановление выполняют, а вот мелкие почему-то считают, что не для них оно было написано, - возмущается Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Напомним, сейчас на карантине из-за угрозы коронавируса находятся более шести тысяч жителей Новосибирской области. Утром 29 марта стало известно, что диагноз подтвердился уже у восьми из них. Последняя заболевшая привезла заразу из ОАЭ.

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ИСТОЧНИК KP.RU