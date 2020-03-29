Им все покер: игорные клубы отказались уходить на выходные из-за коронавируса

29 Март 2020 2020-03-29T12:59:09+03:00

Один из клубов с игровыми автоматами на улице Кропоткина. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске продолжают работать залы, где любой желающий может избавиться от лишних денег, а полиция этого будто не замечает

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В Новосибирске продолжают работать игорные клубы. Несмотря на то, что в стране объявлены длинные выходные, а власти призывают людей оставаться дома, преступная индустрия развлечения продолжает работать.

Только на небольшом отрезке улицы Кропоткина, сотрудники КП-Новосибирск застали два действующих заведения, очень напоминающих игорные клубы. При этом, на одном из них выразительно обозначен, вероятно, график работы «24/7». По данным издания, ряд подобных заведений действует также на площадях Калинина и К. Маркса, а также во многих других людных местах Новосибирска.

Попытавшись открыть дверь, мы убедились, что заведения работают без «пропускного» режима, то есть пройти внутрь свободно могли бы и сотрудники правоохранительных органов. Но, судя по всему, силовики не находят целесообразным проверять деятельность данных заведений на соответствие закону.

Напомним, что с 2009 игорный бизнес запрещен в России за исключением специально отведенных зон. Кроме этого, из-за угрозы коронавируса в стране объявлены недельные выходные, призванные обезопасить людей от лишних контактов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/769439" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске игорные клубы отказались закрываться на карантинную неделю.Виктория МИНАЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU