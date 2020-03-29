2020-03-29T12:59:09+03:00
Общество

Им все покер: игорные клубы отказались уходить на выходные из-за коронавируса

В Новосибирске продолжают работать залы, где любой желающий может избавиться от лишних денег, а полиция этого будто не замечает
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Один из клубов с игровыми автоматами на улице Кропоткина.Один из клубов с игровыми автоматами на улице Кропоткина.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В Новосибирске продолжают работать игорные клубы. Несмотря на то, что в стране объявлены длинные выходные, а власти призывают людей оставаться дома, преступная индустрия развлечения продолжает работать.

Только на небольшом отрезке улицы Кропоткина, сотрудники КП-Новосибирск застали два действующих заведения, очень напоминающих игорные клубы. При этом, на одном из них выразительно обозначен, вероятно, график работы «24/7». По данным издания, ряд подобных заведений действует также на площадях Калинина и К. Маркса, а также во многих других людных местах Новосибирска.

Попытавшись открыть дверь, мы убедились, что заведения работают без «пропускного» режима, то есть пройти внутрь свободно могли бы и сотрудники правоохранительных органов. Но, судя по всему, силовики не находят целесообразным проверять деятельность данных заведений на соответствие закону.

Напомним, что с 2009 игорный бизнес запрещен в России за исключением специально отведенных зон. Кроме этого, из-за угрозы коронавируса в стране объявлены недельные выходные, призванные обезопасить людей от лишних контактов.

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– Сотрудник ОБЭПа таким образом договорился с организатором, что ежемесячно за информирование по каждому объекту будет получать по 100 тысяч рублей и, таким образом, ему был передан 1 миллион 435 тысяч рублей, а также iPhone 5S, - говорят в прокуратуре (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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