Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 23 марта 2020 года: врачи делают маски из одноразовых простыней и участвуют во флешмобе

За выходные в Новосибирске не прибавилось заболевших коронавирусом. Четыре пациентки, у которых диагноз подтвердили в «Векторе» на прошлой неделе, до сих пор находятся в инфекционной больнице, у них удовлетворительное состояние.

При этом попутчики зараженных коронавирусом постепенно выходят из карантина. Теперь те, кто летел в самолете с заболевшими кемеровчанами (рейс 1462 Аэрофлота от 7 марта), могут выйти из дома, приступить к работе и обычной жизни.

Двухнедельный карантин закончился и для попутчиков сибирячки, подхватившей коронавирус в Италии. Рейс 2513 компании S7 прибыл 8 марта из Москвы, теперь его пассажиры могут выйти на улицу.

В карантине продолжают оставаться попутчики трех рейсов с зараженными сибирячками, подхвативших коронавирус во Франции, в Великобритании и в Швейцарии. Перечислим эти рейсы:

— Рейс 557 авиакомпании «Победа», прибытие 13 марта.

— Рейс 1462 авиакомпании «Аэрофлот», прибытие 15 марта.

— Рейс 2511 авиакомпании S7, прибытие17 марта.

«ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА ДЛЯ НАС»

Врачи новосибирской инфекционной больницы №1 напомнили главное правило во время угрозы коронавируса — для безопасности лучше всего оставаться дома. Медики присоединились к международному флешмобу, они сфотографировались с листками, на которых написано: «Пожалуйста, оставайтесь дома для нас! Мы остаемся здесь для вас!». Флешмоб под хэштегом #COVIDнепобедит подхватили также врачи из Краснодара, Оренбурга, Анапы и других городов.

ФОНД CARLSBERG ВЫДЕЛИЛ 60 МЛН ДАТСКИХ КРОН НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ

— COVID-19 развивается огромными темпами, и мы рады, что можем оперативно мобилизовать сотрудничество между ведущими специалистами, чтобы внести вклад в решение проблем, с которыми сталкивается мир. Основатели Carlsberg, Якоб и Карл Якобсены, как и Фонд Карлсберг, всегда оказывали помощь в кризисных для человечества ситуациях. Сейчас нам как никогда нужна наука, чтобы помочь решить проблему пандемии и мыслить в долгосрочной перспективе, — заявил Председатель Фонда Carlsberg профессор Флемминг Беcенбахер.

Какие именно институты и ученые получат деньги, читайте здесь.

ПРОСТЫНЬ ДЛЯ ЛИЦА

В Новосибирске ощущается дефицит медицинских масок — и люди начинают делать их сами. Израсходовав последние запасы, врачи одной из частных клиник стали шить маски сами, используя одноразовые голубые простыни.

Клиенты остались довольны заботой — и сами стали носить маски из простыней на улицу и на работу. Уже на прошлой неделе маски исчезли из аптек, зато появились на сайтах объявлений. А некоторые «предприниматели» начали торговать дефицитным товаром из автомобилей втридорога. Юристы говорят, что скорее всего, это незаконно.

Такие маски предлагают посетителям одной из новосибирских клиник. Фото: Читатель КП-Новосибирск.

ЭТО НЕ ШУТКИ — МАСКИ В МАРШРУТКЕ

Некоторые новосибирские водители маршруток боятся коронавируса — и перестали пускать в салон людей в масках. О конфликте с шофером рассказал один из сибиряков.

— На остановке «Лыщинского» в 13:00 водитель маршрутки №32 отказался открыть дверь, так как родители были в медицинских масках, — написал сын пожилой пары в соцсетях, добавив, что шофер был против, чтобы люди в масках сидели именно рядом с ним — на пассажирских сиденьях впереди маршрутки.

Новосибирцы отреагировали неоднозначно — попросили не заражать водителей, так как сезон ОРВИ еще не закончился.

ВСЕ СПЕКТАКЛИ ОТМЕНИЛИ

Об этом написала у себя в соцсетях начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, театры временно уходят на каникулы.

АВИАКОМПАНИИ ВЫВОЗЯТ СИБИРЯКОВ, ЗАСТРЯВШИХ В ТАИЛАНДЕ

Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами, известно, что многие сибиряки могут сейчас находится в одном из самых популярных зарубежных направлений — в Таиланде.

— Для вывоза российских путешественников, уже находящихся на территории Таиланда, мы продолжим выполнение рейсов из Бангкока и Пхукета в ряд городов, в том числе в Новосибирск, — говорится в сообщении S7. Самолеты этой авиакомпании будет летать из Таиланда в ближайшие 72 часа.

СОЛДАТ НЕ БОИТСЯ КОРОНАВИРУСА

А вот, на что коронавирус никак не повлиял, так это на призыв в армию. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал документ о проведении весеннего призыва, весенняя призывная кампания стартует 1 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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